Арабські країни погодилися продовжити термін ультиматуму Катару

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет погодилися продовжити термін ультиматуму Катару на 48 годин.

Про це йдеться в спільній заяві чотирьох країн, передає Al Arabiya.

Таким чином, арабські країни погодилися з проханням уряду Кувейту, який є посередником у переговорах з Катаром, про продовження терміну.

Як відомо, термін для виконання вимог арабських країн щодо Катару закінчився 2 липня. При цьому міністр закордонних справ Катару заявив, що Доха не виконає жодну з вимог арабських країн.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром, чим спровокували глибоку кризу у Перській затоці, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару, зокрема, вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Як відомо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".