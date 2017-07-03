Арабські країни погодилися продовжити термін ультиматуму Катару

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Понеділок, 3 липня 2017, 03:47

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет погодилися продовжити термін ультиматуму Катару на 48 годин.

Про це йдеться в спільній заяві чотирьох країн, передає Al Arabiya.

Таким чином, арабські країни погодилися з проханням уряду Кувейту, який є посередником у переговорах з Катаром, про продовження терміну.

Як відомо, термін для виконання вимог арабських країн щодо Катару закінчився 2 липня. При цьому міністр закордонних справ Катару заявив, що Доха не виконає жодну з вимог арабських країн.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром, чим спровокували глибоку кризу у Перській затоці, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару, зокрема, вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Як відомо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". 

Теми: Саудівська Аравія Єгипет
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