США і Японія домовилися посилити тиск на КНДР

57 переглядів
Понеділок, 3 липня 2017, 06:20

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.

Про це повідомляє сайт Mainichi.

В ході телефонної розмови Абе і Трамп підтвердили, що проведуть тристоронню зустріч з главою Південної Кореї Чже Ін Муном в кулуарах саміта G-20.

Мун виступає за діалог з Пхеньяном, в той час як Абе закликає до тиску на КНДР.

Також в ході розмови Абе подякував Трампу за нові санкції, введені США минулого тижня щодо Північної Кореї.

Трамп також має намір провести двосторонні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в ході саміту G-20.

Теми: США Японія Північна Корея
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Есмінець США в Південно-Китайському морі наблизився до спірного острова 3 липня 2017, 05:31
У РФ заявили про відсутність позитивної динаміки у відносинах з США 3 липня 2017, 00:35
Трамп показав відео, на якому "б'є CNN" 2 липня 2017, 18:59
powered by lun.ua
Головні новини
Стали відомі зобов'язання Коломойського і Боголюбова щодо Приватбанка
Кіберполіція порадила, як відновити комп'ютер після вірусу Petya.A
Луценко: ГПУ проводить розслідування щодо деяких міністрів
ОБСЄ: Бойовики порушують угоди, проводять навчання з бойовою стрільбою 
Усі новини
Екологія

Китай будує перше "лісове місто", щоб боротись із забрудненням повітря

А де братик?

Хто і навіщо придумав розмальовки про передчасно народжених діток