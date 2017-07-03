У НАТО закликали Україну подвоїти зусилля в боротьбі з корупцією

Парламентська асамблея НАТО закликає Україну подвоїти зусилля в проведенні антикорупційних реформ.

Про це під час семінару Роуза-Рота повідомив президент асамблеї Паоло Аллі, передають "Українські новини".

"Ми хочемо закликати наших українських друзів, щоб вони подвоїли свої зусилля в проведенні болісних, але дуже важливих реформ з боротьби з корупцією. Дуже важливо, щоб Україна продовжувала виконувати своє "домашнє завдання", дуже важливо, що Україна почала бачити практичні переваги такої роботи, включаючи лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом і початок роботи глибокої й всеосяжної зони вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію", - сказав він.

Аллі підтвердив засудження асамблеєю окупації Росією українських територій, порушення "мінських домовленостей" і порушення прав людини на окупованих територіях.

Він також зазначив, що НАТО підтримує євроінтеграційне прагнення України й закликав уряди країн-членів альянсу підтримувати й на багатосторонній, і на двосторонній основі відносини з Україною.

Президент асамблеї також висловив надію, що незабаром буде знайдене практичне рішення з деескалації конфлікту в Чорноморському регіоні, поглиблення двостороннього співробітництва НАТО й України, а також забезпечення безпеки партнерів альянсу в цьому регіоні.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.