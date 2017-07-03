Затримано чоловіка з паспортом РФ і відео розстрілу бійців ЗСУ

Українські прикордонники затримали чоловіка, який ймовірно причетний до бойовиків ОРДЛО, у якого були український та російський паспорти.

Про це "Українській правді" повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Інформація на комп’ютері, яка є у нього також у роздрукованому вигляді, потребує додаткового вивчення. Але наразі можна з високою долею ймовірності сказати, що він дійсно причетний до діяльності російсько-терористичних угруповань на сході України", - сказав Слободян.

Водночас у повідомленні на сайті Держприкордонслужби зазначають, що чоловіка затримали у понеділок вночі на пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області. У нього були два паспорти - український та російський.

"Прикордонно-митна оглядова група перевірила його сумку з речами, серед яких виявила ще й внутрішній паспорт громадянина РФ, фотокартки з зображенням незаконних збройних формувань. Крім того, серед речей було виявлено ноутбук з відео, на якому зафіксовано розстріл військовослужбовців ЗС України та фотокартки з наругою над державними символами України", - йдеться у повідомленні.

всі фото Держприкордонслужби

Також, до СБУ та Нацполіції прикордонники направили повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258 ККУ (Створення терористичної групи, організації) та ст. 338 ККУ (Наруга над держсимволікою).

На відео, опублікованому прикордонниками, чути, як чоловік говорить, що російський паспорт отримав другим, а в ФМС Росії йому сказали, щоб залишив собі український паспорт.

Олег Твердь, для УП