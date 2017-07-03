Фракції досі не внесли Порошенку нові кандидатури до ЦВК - АП

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Понеділок, 3 липня 2017, 17:24

В Адміністрації президента зазначили, що парламентські фракції не вносили нових кандидатур до Центральної виборчої комісії.

Про таку відповіді АП на свій запит повідомила координатор парламентських і виборчих програм "Опора" Ольга Айвазовська на своїй сторінці Facebook.

"Сьогодні отримала офіційну відповідь з АП: не чули, не подавали. Інтрига, розслідування та не нові новини", - прокоментувала відповідь Айвазовська.

Вона також навела копію самого документа.

 

"За інформацією, наданою Головним департаментом регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України, у 2017 році парламентськими фракціями не вносились нові кандидатури до складу Центральної виборчої комісії", - зазначається у відповіді.

Як повідомлялося, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що фракції парламенту подали Петру Порошенку нові кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.

Як відомо, Європейський Союз вважає необхідною зміну українського ЦВК.

1 червня 2014 року минув термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, 3 лютого - у тринадцятого члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс в Раду подання на звільнення 12 діючих членів ЦВК і призначення 11 нових на ці посади, проте Верховна Рада не розглядала відповідні проекти постанов, оскільки профільний комітет переніс їх розгляд до завершення консультацій між фракціями і групами.

Українська правда

Теми: ЦВК президент
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