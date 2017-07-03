Голландці знайшли будинок "Хмурого", що фігурує у розслідуванні трагедії МН17

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Понеділок, 3 липня 2017, 17:51

Голландські журналісти з телевізійної програми Nieuwsuur (News Hour) заявили, що підтвердили місце проживання російського генерал-майора Сергія Дубинського з позивним "Хмурий", якого підозрюють в причетності до катастрофи MH17 на окупованому Донбасі в липні 2014 року.

Про це йдеться у сюжеті, який вийшов 2 липня, передає "УНІАН".

Знімальна група Nieuwsuur знайшла приватний будинок в Ростовській області Росії, де, як повідомляється, зараз проживає Дубинський. Вказується будинок знаходиться за адресою Ростовська область, Аксайського району, хутір Великий Лог, вулиця Молодіжна, 4в.

Вони не змогли особисто поговорити з Дубинським. Журналіст просив людину, яка відповіла через домофон, повідомити Дубинському, що представники голландських ЗМІ чекають його зовні.

"Ви можете сказати йому, що ми тут", - сказав журналіст. "Я можу сказати йому, але я сумніваюся, що це щось змінить", - відповів чоловік, додавши, що "кожна людина має право зустрічатися" чи ні.

Також журналісти зняли спеціалізований позашляховик з відкритою кабіною, припаркований у дворі будинку, який виглядає так само, як і на фотографії, опублікованій Дубинським в соціальних мережах.

 

Нагадаємо, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, про здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський відомий під псевдонімом "Хмурий".

Як відомо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Теми: катастрофи Донбас
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