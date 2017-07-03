Луценко анонсував подання на депутата, причетного до бурових установок

Генпрокурор Юрій Луценко має намір восени внести подання на зняття недоторканності з депутата Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.

Про це він заявив у інтерв'ю "5 каналу".

Генпрокурор зазначив, що колишній заступник голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", син депутата Ради від групи "Партія "Відродження" Володимира Кацуби Олександр дав свідчення проти членів організованої групи, що заволоділа держкоштами в особливо великих розмірах при закупівлі 2 плавучих бурових установок у 2011 році.

"Ми зараз провадимо слідство згідно із цими показаннями щодо діючого народного депутата. Коли ця справа буде завершена, я піду (з поданням про зняття недоторканності) у Верховну Раду. Я думаю, що це буде восени", - сказав Луценко.

Прізвище депутата Ради генпрокурор назвати відмовився.

Як відомо, раніше Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетності співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрія Бойка до закупівлі в 2011 році за завищеними цінами плавучих бурових установок для державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

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