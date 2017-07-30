Бойовики обстріляли сили АТО біля Мар'їнки, поранено військового

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Неділя, 30 липня 2017, 18:46

У неділю бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Мар’їнки, один український військовий отримав кульове поранення.

Про це 30 липня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За даними штабу, обстріл було здійснено зі стрілецької зброї близько 16:00. 

"З опівночі до 18:00 противник двічі порушив перемир’я. На Донецькому напрямку ворог з гранатомету бив по укріпленнях сил АТО у Зайцевому", - повідомили у штабі.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас жертви
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