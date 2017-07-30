Бойовики обстріляли сили АТО біля Мар'їнки, поранено військового

У неділю бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО в районі Мар’їнки, один український військовий отримав кульове поранення.

Про це 30 липня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, обстріл було здійснено зі стрілецької зброї близько 16:00.

"З опівночі до 18:00 противник двічі порушив перемир’я. На Донецькому напрямку ворог з гранатомету бив по укріпленнях сил АТО у Зайцевому", - повідомили у штабі.

Українська правда