В РФ заборонили анонімні месенджери та обхід заблокованих сайтів

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який регулює діяльність месенджерів та закон про заборону використання в Росії засобів для обходу блокування для доступу до заборонених сайтів.

Про це 30 липня повідомляє Інтерфакс.

Згідно з повідомленням, закон про заборону месенджерів набере чинності 1 січня 2018 року і вводить саме поняття "мессенджер" та прописує обов'язки для подібних сервісів.

Так, відомості про абонентський номер користувачів месенджера можуть передаватися третім особам лише за згодою користувачів месенджера.

Месенджери, що належать юридичним особам або громадянам РФ, зареєстрованим в Росії, мають право здійснювати ідентифікацію користувачів самостійно шляхом визначення абонентського номера користувача.

Протягом доби з моменту отримання відповідної вимоги Роскомнадзора месенджер зобов'язаний обмежити можливість здійснення користувачем передачі повідомлень.

Згідно із законом, який забороняє використання анонімайзерів, Роскомнадзор може ухвалювати рішення про обмеження доступу до програмно-апаратних засобів доступу до інформаційних ресурсів, заборонених в РФ.

"Роскомнадзор створює федеральний держреєстр інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений на території країни. Цей закон також скасовує реєстр блогерів як такого, що втратив актуальність", - зазначено у повідомленні.