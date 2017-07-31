У Лос-Анджелесі фургон в'їхав у натовп людей, 8 постраждалих

163 перегляди
Понеділок, 31 липня 2017, 04:26

У Лос-Анджелесі в районі Мід-Уїлшир в неділю, 30 липня, фургон в'їхав у натовп пішоходів.

Про це повідомляє Fox News.

Інцидент стався о 15:47 за місцевим часом. В результаті наїзду постраждали 8 осіб, вони були госпіталізовані. У повідомленні говориться, що один з потерпілих знаходиться в критичному стані, троє поранених - у тяжкому стані і стан ще чотирьох постраждалих задовільний.

Відзначається, що водій не втік з місця події і інцидент є нещасним випадком.

Теми: США ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Держдеп шкодує про рішення РФ щодо скорочення дипмісій 31 липня 2017, 02:48
Постпред США в ООН вимагає від Китаю дій по КНДР 31 липня 2017, 01:31
Віце-президент США: Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні 30 липня 2017, 23:52
powered by lun.ua
Головні новини
Віце-президент США: Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні
Путін заявив, що Росію мають залишити 755 американських дипломатів
СБУ: З полону бойовиків звільнено суддю Апеляційного суду Луганщини
Бойовики обстріляли сили АТО біля Мар'їнки, поранено військового
Усі новини
Їжа

10 місць в Києві, де готують смачний фалафель

Афіша на 29-30 липня

Сила-силенна музики і вечірок на будь-який смак