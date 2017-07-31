Доба в АТО: 26 обстрілів, 4 українських військових поранені

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Понеділок, 31 липня 2017, 07:37

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 26 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Активність бойовиків істотно зросла після 18:00.

Найбільш "гаряча" обстановка ввечері була на Луганському напрямку. Терористи з гранатометів і стрілецької зброї кілька разів били по українських позиціях в Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. Близько 21:00 під мінометним вогнем опинилися українські опорні пункти в Кримському.

На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали укріплення ЗСУ в Зайцевому і на шахті Бутівка. Внаслідок цих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Крім того, ввечері з гранатометів терористи обстріляли українські позиції в Майорську та Авдіївці.

На Маріупольському напрямку близько 18:00 в результаті обстрілу опорного пункту сил АТО отримав поранення ще один український військовий. Також з мінометів калібру 82 мм сепаратисти били по опорних пунктах ЗСУ в Павлопілі і Гнутовому.

"На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем", - підкреслили в штабі.

Теми: АТО Збройні сили Донбас
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