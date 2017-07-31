Третина жителів ЄС не можуть собі дозволити тижневу відпустку

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Понеділок, 31 липня 2017, 15:31

Значна частина громадян ЄС зі Східної та Південної Європи не можуть дозволити собі тижневу щорічну відпустку.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дані Євростату, передає Європейська правда.

У понеділок, 31 липня, статистичне бюро ЄС опублікувало нове дослідження стосовно того, чи можуть європейці дозволити собі тижневі літні канікули далеко від дому.

Згідно з результатами опитування, близько третини (32,9%) населення ЄС не можуть дозволити собі паузу такої тривалості.

Найнижчі показники зафіксовані у Північній Європі. На першому місці Швеція (8%), на другому Люксембург (13% у 2015 році), далі ідуть Данія (14%) і Фінляндія (14%).

Найгірші показники у населення Румунії (67%) і Хорватії (63%).

Євростат підкреслив, що відсоток людей, які не можуть дозволити собі відпустку, знизився на 5% за останні п’ять років. Лише на Кіпрі, у Данії та в Греції зафіксоване зростання.

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