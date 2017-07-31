Уряд подарував українцям міні-відпустку в серпні

Кабінет міністрів розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду №850-р.

Там сказано, що, оскільки День незалежності 2017 року святкується у четвер, 24 серпня, то п'ятницю, 25 серпня, слід також зробити вихідним, аби з'єднати свято з уікендом і українці змогли відпочити 4 дні поспіль.

А робочий день з п'ятниці Кабмін переніс на попередню суботу, 19 серпня.

Згідно з розпорядженням, це зроблено з метою створення сприятливих умов для святкування, а також для забезпечення раціонального використання робочого часу.

Українська правда