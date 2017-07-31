У прикордонних пунктах Одещини немає українських телеканалів

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Понеділок, 31 липня 2017, 17:11

Одеська ОДА відзначає відсутність у жителів низки прикордонних населених пунктів доступу до українських телеканалів, радіостанцій та мереж мобільних операторів.

Про це заявив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин, передають Українські новини.

"Про що говорити, якщо сьогодні, поки ми їхали по автодорозі від Рені до Ізмаїла, наш FM-тюнер в автомобілі не спіймав жодної української радіостанції. При цьому, постійно підтримуючи режим сканування, ми знаходили тільки молдавські або румунські радіостанції", - зазначив він.

Колебошин також заявив, що, наприклад, в Тарутинському районі (Одеська область) рівень сигналу українських мобільних операторів настільки низький, що жителі змушені користуватися сім-картами закордонних операторів.

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