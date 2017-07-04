В Кремлі розказали, про що Путін хоче говорити з Трампом

Президент РФ Володимир Путін в ході першої особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 хоче торкнутися теми тероризму та контролю над озброєнням.

Про це повідомив на брифінгу в Москві помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, передає DW.com.

"Я чув, що американці хочуть підняти, якщо це відповідає дійсності, тему Сирії і України", - зазначив він.

У Кремлі вважають, що необхідно обговорити також проблему міжнародного тероризму в цілому. Крім того, може бути порушена "тематика контролю над озброєннями та стратегічної стабільності", додав Ушаков.

Як повідомлялося, зустріч Путіна і Трампа повинна пройти в кулуарах саміту G20, який відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

Конкретний час переговорів поки не визначено.

"Домовлено, що президенти зустрінуться, але графіки досить щільні. Ми будемо спільно з американськими партнерами шукати інтервали і вікна для проведення цієї найважливішої зустрічі", - розповів Ушаков.

Раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер підтвердив домовленості про зустріч двох президентів в кулуарах саміту, проте не повідомив, які питання вони обговорять.