СБУ розшукує журналіста Чаленка за сепаратизм

Управління СБУ у Харківській області оголосило в розшук журналіста Олександра Чаленка, який переховується у Росії.

Відповідна картка розміщена на сайті МВС, повідомили Українські новини.

За інформацією УП, на сайті МВС зазначається, що Чаленко зник 22 січня 2016 року.

Він оголошений у розшук за частиною 1 статті 110 – Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України. Йдеться про умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Такі дії караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Згідно з карткою на сайті МВС, є ухвала суду про дозвіл на затримання та арешт Чаленка.

Як відомо, Чаленко родом з Донецька. До Майдану він працював у газеті Ріната Ахмєтова "Сегодня".

Чаленко займав відверту проросійську позицію під час Майдану, захоплення росіянами Криму і військової агресії РФ на Донбасі.

Наразі Чаленко живе в Москві.

Українська правда