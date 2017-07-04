Міноборони: На відновлення Донбасу треба близько $50 мільярдів

На відновлення інфраструктури Донбасу після руйнувань в наслідок російської агресії, потрібно близько 50 мільярдів доларів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час 95-го семінару Роуза-Рота в Києві, передає "УНІАН".

"На сході України зруйновано об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишилися без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальна сума прямих збитків України складає близько 50 мільярдів доларів", - сказав Руснак.

Окрім того, він наголосив, що через ескалацію конфлікту на Донбасі погіршилась гуманітарна ситуація.

"Цивільне населення потребує першочергового вирішення питань щодо водо-, світло- та газопостачання, санітарного забезпечення і сприяння у дотриманні гігієни, продовольчої безпеки і харчування, забезпечення тимчасовим житлом, організації розміщення та медичного обслуговування", - сказав заступник міністра оборони.

Як повідомлялося, зі середини квітня 2014 року до 1 грудня 2016 року на Донбасі загинули не менше 9758 осіб, з них понад 2 тисячі – мирні громадяни.