Держкіно заборонило український серіал та російський фільм

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Вівторок, 4 липня 2017, 21:26

Експертна комісія з питань розповсюдження фільмів заборонила демонструвати на території України російський фільм "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" та український телесеріал "Офіцерські дружини".

Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Комісія більшістю голосів ухвалила рішення анулювати прокатні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування т/с "Офіцерські дружини" Україна, 2015 р., реж. Д. Петрунь) і т/ф "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" (Росія, 2013 р., реж. П. Амєлін).

Ці кінотвори, згідно з висновком, містять порушення чинного законодавства, а саме, ст. 15-1 ЗУ "Про кінематографію".

Українська правда

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