США скликають засідання Радбезу ООН у зв'язку з ракетними випробуваннями КНДР

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Середа, 5 липня 2017, 00:31

Сполучені Штати скликають закрите засідання Радбезу ООН у зв'язку з останнім запуском ракети КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Засідання, ймовірно, відбудеться в середу.

У вівторок Пхеньян повідомив, що провів успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Пізніше офіційні особи США підтвердили, що КНДР випробувала міжконтинентальну ракету, передає Fox News.

Відзначається, що це був самий дальній запуск ракети, проведений Північною Кореєю, і вона здатна досягти території Аляски. Ракета пролетіла 933 км за 37 хвилин, досягнувши висоти понад 2400 км.

Теми: КНДР США ООН
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