"Суд" в Криму залишив під вартою трьох фігурантів справи про "диверсантів"

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Середа, 5 липня 2017, 02:50

Севастопольцям Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову і Олексію Бессарабову, яких звинувачують в підготовці "диверсій" на території окупованого Криму, суд Сімферополя продовжив арешт ще на два місяці, до 8 вересня.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Нову постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було винесено 4 липня "суддею" Олексієм Тіхопоєм.

Затримані в листопаді минулого року українці вже 8 місяців перебувають за гратами.

Як відомо, у понеділок 14 листопада ФСБ РФ оприлюднила кадри нібито зізнань людей, затриманих у Криму як українських "диверсантів".

Арештовані в Севастополі Олексій Бесарбов і Дмитро Штибліков на відео кажуть, що їм нібито доручили підготовку диверсій і збір розвідданих у Криму.

ФСБ РФ заявила, що 9 листопада в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудка Володимира Михайловича.

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Теми: суд анексія
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