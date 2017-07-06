США готові застосувати військову силу проти КНДР - Гейлі

74 перегляди
Четвер, 6 липня 2017, 02:35

США попереджають, що готові застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми, однак вважають за краще глобальні дипломатичні дії щодо Пхеньяна.

Про це заявила американський постпред в ООН Ніккі Гейлі, передає Reuters.

В ході свого виступу на зустрічі Ради Безпеки ООН, вона підкреслила, що Пхеньян "швидко закриває можливості для дипломатичного вирішення і США приготувалися захищати себе і союзників".

"Одна з наших можливостей полягає в нашій значній військовій силі. Ми будемо використовувати її, якщо  будемо змушені, але ми б вважали за краще не йти в цьому напрямку", - заявила Гейлі.

Вона закликала Китай, єдиного союзника КНДР, робити більше для стримування Пхеньяна.

Гейлі повідомила, що США запропонують нові санкції відносно Північної Кореї в найближчі дні і попередила, що Вашингтон готовий припинити торгівлю з країнами, які мають бізнес з КНДР у порушення резолюцій ООН.

"Велика частина тягаря, пов'язаного з санкціями США, лежить на Китаї", - сказала Гейлі. "Ми будемо працювати з Китаєм, ми будемо працювати з будь-якою країною, яка вірить в мир. Але ми не будемо повторювати неадекватні підходи минулого, які привели нас в цей темний день".

Дипломати стверджують, що Пекін не повністю дотримується існуючих міжнародних санкції щодо свого сусіда і опирається більш жорстким заходам, таким як нафтове ембарго, заборона північнокорейської авіакомпанії і гастарбайтерів, а також заходи проти китайських банків та інших фірм, які ведуть бізнес з КНДР.

Як відомо, у вівторок, 4 липня, Пхеньян повідомив, що провів успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Офіційні особи США підтвердили запуск. Повідомлялося, що ракета здатна досягти території Аляски.

Теми: Північна Корея ядерна зброя ООН США Китай
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США і Південна Корея провели ракетні стрільби через дії КНДР 5 липня 2017, 06:04
Трамп про Кім Чен Ина: Цьому хлопцю більш нема чого робити в житті? 4 липня 2017, 07:55
Північна Корея запустила балістичну ракету 4 липня 2017, 05:21
powered by lun.ua
Головні новини
Газові турбіни Siemens, незважаючи на санкції ЄС, доставили в Крим
ФСБшникам, затриманим на Херсонщині, дали 15 діб і штраф
МЗС викликало посла Польщі через скандальну заяву міністра
Янукович відкликає з суду своїх адвокатів
Усі новини
Конфлікт

Як конфлікт у Могилянці зрушив проблему насилля у вишах

Відео

Бабусі-баскетболістки: "Допоки в змозі – гратиму"