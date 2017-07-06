США готові застосувати військову силу проти КНДР - Гейлі

США попереджають, що готові застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми, однак вважають за краще глобальні дипломатичні дії щодо Пхеньяна.

Про це заявила американський постпред в ООН Ніккі Гейлі, передає Reuters.

В ході свого виступу на зустрічі Ради Безпеки ООН, вона підкреслила, що Пхеньян "швидко закриває можливості для дипломатичного вирішення і США приготувалися захищати себе і союзників".

"Одна з наших можливостей полягає в нашій значній військовій силі. Ми будемо використовувати її, якщо будемо змушені, але ми б вважали за краще не йти в цьому напрямку", - заявила Гейлі.

Вона закликала Китай, єдиного союзника КНДР, робити більше для стримування Пхеньяна.

Гейлі повідомила, що США запропонують нові санкції відносно Північної Кореї в найближчі дні і попередила, що Вашингтон готовий припинити торгівлю з країнами, які мають бізнес з КНДР у порушення резолюцій ООН.

"Велика частина тягаря, пов'язаного з санкціями США, лежить на Китаї", - сказала Гейлі. "Ми будемо працювати з Китаєм, ми будемо працювати з будь-якою країною, яка вірить в мир. Але ми не будемо повторювати неадекватні підходи минулого, які привели нас в цей темний день".

Дипломати стверджують, що Пекін не повністю дотримується існуючих міжнародних санкції щодо свого сусіда і опирається більш жорстким заходам, таким як нафтове ембарго, заборона північнокорейської авіакомпанії і гастарбайтерів, а також заходи проти китайських банків та інших фірм, які ведуть бізнес з КНДР.

Як відомо, у вівторок, 4 липня, Пхеньян повідомив, що провів успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Офіційні особи США підтвердили запуск. Повідомлялося, що ракета здатна досягти території Аляски.