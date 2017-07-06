У Кремлі вибрали сценарій висунення Путіна в президенти Росії

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Четвер, 6 липня 2017, 06:35

Найбільш вірогідний сценарій участі Володимира Путіна в президентських виборах в Росії - це самовисування.

Такий варіант в Кремлі розглядається як пріоритетний, повідомляє РБК з посиланням на джерела.

Володимир Путін, швидше за все, буде брати участь у виборах президента Росії як самовисуванець, цей сценарій розглядається в Кремлі як пріоритетний, розповіло джерело, близьке до адміністрації президента, підтвердили федеральний чиновник і ще один співрозмовник, близький до Кремля. Висування від "Єдиної Росії" э малоймовірним, уточнило одне з близьких до адміністрації президента джерел.

Таке рішення пояснюється тим, що Путін нібито має серйозну підтримку в суспільстві і вона ширше, ніж підтримка його партії "Єдина Росія".

При цьому, як повідомляється, в "Єдиній Росії" варіанти висунення кандидата на пост глави держави не обговорюються, повідомило джерело в партії.

Як повідомлялося, за даними соцопитування "Левада-центр" дві третини опитаних росіян хотіли б після 2018 року бачити на чолі держави Володимира Путіна.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року. Сам Путін від прямої відповіді про свою участь у виборах ухиляється.

Теми: Росія Путін
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