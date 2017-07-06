У штабі побачили тенденцію до стабілізації ситуації в зоні АТО

Минулої доби російсько-терористичні бандформування 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗСУ, поранено двох українських військовослужбовців. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Із 13 зафіксованих обстрілів позицій ЗСУ бойовиками, 2 відбулось із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії бойового зіткнення противник три рази бив по опорних пунктах ЗС України.

Зокрема, двічі в районі Широкиного та один раз поблизу Лебединського окупанти гатили в бік позицій сил АТО з гранатометів.

Донецький напрямок. На цьому відрізку лінії фронту загарбники минулої доби найбільш активно порушували режим припинення вогню.

Заборонене Мінськими угодами озброєння, а саме міномети калібру 120 мм, бандформування застосовували один раз - у районі Пісків.

Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були вчинені окупантами у передмісті Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, один раз - із зенітної установки.

Луганський напрямок. Найменше ворожих обстрілів минулої доби було зафіксовано на цьому напрямку.

Зранку та вдень підконтрольні Росії незаконні збройні формування не застосовували зброї взагалі. А вже ввечері найманці спершу зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один із опорних пунктів ЗСУ поблизу Станиці Луганської. Дещо згодом бандити випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського.

"Враховуючи відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна відзначити тенденцію щодо стабілізації обстановки у районі проведення АТО", - йдеться у повідомленні прес-центру.