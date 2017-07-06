Чотири арабські країни продовжать бойкот Катару, поки він не змінить свою політику.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, виступаючи після наради глав МЗС Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту, яка пройшла в Каїрі, пише Радіо Свобода.

За його словами, про додаткові заходи щодо Катару буде оголошено в належний час.

У спільній заяві, прийнятій учасниками зустрічі, йдеться про те, що Катар повинен припинити підтримувати терористичні угруповання і втручатися у внутрішні справи країн регіону. У документі також висловлено розчарування "негативною" відповіддю Катару на поставлений ультиматум, який не може стати основою для зміни політики у його відношенні.

5 липня минув термін виконання вимог, які пред'явили до Катару чотири країни і головні з яких - припинити співпрацю з Іраном і закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Раніше в середу міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдул Рахман Аль Тані назвав блокаду "відкритої агресією", що порушує міжнародне право і ставить за мету викликати антікатарські настрої на Заході. При цьому міністр підкреслив, що емірат як і раніше відкритий для діалогу.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Катар неодноразово відкидав звинувачення та заявляв, що не буде виконувати вимог, адже вони порушують його суверенітет.