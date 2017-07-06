Луценко: Сподіваюся, Рада не вчинить акт самогубства

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Четвер, 6 липня 2017, 10:11

Генеральний прокурор Юрій Луценко сподівається, що парламент зніме недоторканність з усіх фігурантів подань Генпрокуратури й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він сказав перед засіданням регламентного комітету.

"Я уже зрозумів, що у цьому "комітеті самооборони депутатів" я підтримки боротьби з корупцією не отримаю", – заявив Луценко.

"Але я сподіваюсь, що Верховна Рада не вчинить акт самогубства і дозволить правоохоронцям працювати з деякими депутатами, як зі звичайними українцями", – додав генпрокурор.

Регламентний комітет о 10 ранку розпочав розгляд подання на Полякова.

Роман Романюк, УП

Теми: Луценко Генпрокуратура Верховна Рада
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