НАБУ проводить обшуки в головному офісі Приватбанку

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в головному офісі Приватбанку в місті Дніпро.

Про це повідомила в четвер прес-служба НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії в головному офісі ПАТ КБ "Приватбанк" (м.Дніпро)", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ уточнили, що ці дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України), внаслідок чого держава понесла збитки в розмірі докапіталізації Банку в сумі 116,8 млрд. грн.

Як повідомлялося, за словами голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

1 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну НБУ та Приватбанку.

Українська правда