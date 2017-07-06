На блокпості під Мар’їнкою виник конфлікт між поліцією й журналістами

Між знімальною групою одного з центральних телеканалів та поліцейськими в четвер виник конфлікт на блокпості під Мар’їнкою.

Про це повідомила прес-служба поліції Донеччини.

"Керівництво Головного управління Нацполіції в Донецькій області ініціювало службову перевірку за фактом конфліктної ситуації, яка мала місце сьогодні, 6 липня, близько 10.00 між поліцейськими, які несуть службу на стоп-контролі, та знімальною групою одного з центральних телеканалів", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що блокпост розташований на лінії розмежування і блокує вихід на непідконтрольну територію злочинцям та попереджує потрапляння бойовиків у мирні українські регіони.

"В ході перевірки документів у поліцейських виникли питання до учасників знімальної групи, але останні відмовились проходити стандартну процедуру перевірки, через що і сталася конфліктна ситуація", - йдеться в повідомленні.

Працівниками поліції прийнято заяву від представників ЗМІ, яка зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події.

За фактом розпочато службову перевірку для встановлення всіх обставин події, в ході проведення якої буде надано оцінку діям кожної сторони, встановлено законність дій працівників поліції та прийнято обґрунтоване рішення.

У прес-службі додали, що працівники поліції мають право перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи, здійснювати особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться (ст.15 Закону України "Про боротьбу з тероризмом"), та відповідно до ст. 9 закону "Про боротьбу з тероризмом" державні органи, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, організації, їх посадові особи зобов’язані сприяти органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом.

"Українська правда" очікує на коментар прес-служби Нацполіції щодо інциденту.

Українська правда