Луценко зі скандалом пішов з регламентного комітету

Генеральний прокурор Юрій Луценко після сварки з депутатами залишив засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Сварка генпрокурора сталася з депутатом-членом комітету Сергієм Шаховим.

Останній саме ставив запитання прокурорам щодо деталей справи Максима Полякова.

Генпрокурор спробував відповісти, але Шахов його перебив.

Після цього Луценко обурився, що йому не дають завершити виступ.

"Ви тут займаєтесь покриванням корупції", – заявив Луценко і демонстративно пішов з засідання.

Зараз у засіданні комітету оголошено безстрокову перерву. Генпрокурор залишив будівлю комітетів, не давши коментар журналістам.

Чи повернеться він – невідомо.

Роман Романюк, УП