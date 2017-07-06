США: немає сенсу боротися за Україну, якщо її душу згубить корупція

Заступник державного секретаря США Вільям Браунфілд, що представляє Сполучені Штати на міжнародній конференції щодо реформ в Україні, повідомив про ключову умову подальшої підтримки України.

Про це повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".

У короткому виступі у відкритій частині конференції він наголосив, що США "вражені" готовністю України протидіяти зовнішнім викликам і визнають успішне виконання окремих задач щодо проведення реформ.

"Створені нові органи – НАБУ, САП та нова патрульна поліція, які мають нашу рішучу підтримку".

Водночас він наголосив на ключовій проблемі, що викликає занепокоєння Вашингтона.

"Я можу лише повторити слова Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, які він сказав на останній міністерській зустрічі НАТО (в квітні. – ЄП): нам немає сенсу боротися за тіло української держави, в тому числі на Сході, якщо вона загубить свою душу через корупцію", - заявив Браунфілд.

Як відомо, США послідовно критикують офіційний Київ на недостатні зусилля у протидії корупції.