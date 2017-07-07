Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів

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П'ятниця, 7 липня 2017, 15:19

В центрі Києва затримують групу осіб, що планували влаштувати провокації.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", - сказала вона.

Вона не уточнила, біля якого саме посольства планувалися провокації. 

Задержание проходило рядом с посольством Германии в Украине, однако, как отметили в полиции, провокации планировались не у этого дипучреждении.

Згідно з інформацією "Української правди" операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

 
 
 

Згідно із фото і відео, затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.  

Українська правда

Теми: поліція Київ
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