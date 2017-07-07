Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів

В центрі Києва затримують групу осіб, що планували влаштувати провокації.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", - сказала вона.

Вона не уточнила, біля якого саме посольства планувалися провокації.

Задержание проходило рядом с посольством Германии в Украине, однако, как отметили в полиции, провокации планировались не у этого дипучреждении.

Згідно з інформацією "Української правди" операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

Згідно із фото і відео, затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.

Українська правда