Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів
В центрі Києва затримують групу осіб, що планували влаштувати провокації.
Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.
"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", - сказала вона.
Вона не уточнила, біля якого саме посольства планувалися провокації.
Задержание проходило рядом с посольством Германии в Украине, однако, как отметили в полиции, провокации планировались не у этого дипучреждении.
Згідно з інформацією "Української правди" операція проводиться спільно із працівниками СБУ.
Згідно із фото і відео, затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.
Українська правда
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