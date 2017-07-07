В ОБСЄ ухвалили резолюцію із закликом до РФ забиратися з Криму і Донбасу

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П'ятниця, 7 липня 2017, 16:27

Парламентська асамблея ОБСЄ у п'ятницю в Мінську прийняла резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що Росія проголосувала проти цього рішення.

У резолюції ПА висловила "повну повагу" суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Крим і Севастополь.

Крім того, в документі засуджується тимчасова окупація Криму Російською Федерацією і триваюча гібридна агресія Росії проти України на Донбасі.

Також своєю резолюцією ПА ОБСЄ "наполегливо закликає" Росію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні шляхом припливу бойовиків, грошових коштів і зброї через непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати здійснювати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням у Донецькій і Луганській областях, які здійснюють терористичні акти в Україні.

У резолюції також міститься заклик до Російської Федерації забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань.

Як передає LIGA.net, крім того, ПА ОБСЄ у своїй резолюції засудила численні серйозні випадки тиску, переслідування і залякування спостерігачів СММ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, "які перебувають під контролем російських гібридних сил", і "наполегливо закликає" РФ вжити заходів для забезпечення безпеки спостерігачів.

Теми: ОБСЄ Європа Донбас Крим
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