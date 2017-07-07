День в АТО: 10 обстрілів, 4 поранених

Від початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України. Внаслідок цього четверо українських військових зазнали поранень та бойових травм.

Як повідомляє прес-центр АТО, двічі незаконні збройні формування застосовували проти підрозділів ЗС України міномети.

Найбільше фактів використання бойовиками зброї було зафіксовано на Приморському напрямку. Натомість, на Донецькому напрямку у п’ятницю встановилось відносне затишшя.

"Приморський напрямок. На цій ділянці лінії бойового зіткнення проросійські незаконні збройні формування порушували режим припинення вогню сім разів. Зокрема, ще до світанку бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкиного з великокаліберних кулеметів, зенітних установок, озброєння БМП та здійснили один обстріл невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм", - сказано у повідомленні.

Також, застосувавши БМП та стрілецьку зброю, бойовики били по укріпленнях українських армійців поблизу Лебединського.

"А з великокаліберних кулеметів - неподалік Красногорівки. Вже вдень підконтрольні Росії озброєнні банди з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО біля Новотроїцького. Там же вони застосували й 120-мм міномет", - зазначається у прес-центрі АТО.

На Луганському напрямку бойовики ще вночі з гранатометів та стрілецької зброї двічі обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Донця. А вдень бойовики били зі стрілецької зброї по укріпленнях українського війська поблизу Кримського.

Українська правда