В ході зіткнень в Гамбурзі постраждали майже 200 поліцейських

Зустрічі лідерів країн G20 в Гамбурзі проходять на тлі акцій протесту, які переросли у зіткнення поліції з лівими екстремістами з так званого "Чорного блоку".

Про це пише DW.com.

За останніми даними, в ході зіткнень з екстремістами поранення отримали 197 співробітників поліції. Відомостей про кількість постраждалих серед агресивно налаштованих протестувальників і мирних громадян немає.

Поліція повідомляла про напади екстремістів, озброєних металевими предметами та стріляючих в поліцейських з рогаток вулиці Шультерблатт в районі Штерншанце. Один з поліцейських отримав перелом гомілки.

В ході заворушень затримано в цілому 102 людини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила насильницькі протести під час саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі.