Літак Путіна дорогою на саміт G20 облетів країни НАТО

Борт президента Росії Володимира Путіна, прямуючи на саміт G20 в Гамбурзі, облетів частину територій країн членів НАТО.

Про це з посиланням на дані порталу FlightRadar24 повідомляє Reuters.

Путін вирішив летіти на саміт G20 в Німеччину над нейтральними НАТО Фінляндією і Швецією, замість прямого шляху над членами альянсу Польщею і країнами Балтії.

Лайнер з реєстраційним номером RA-96022, на якому летів Путін, як видно на карті FlightRadar24, зробив гак в 500 км.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вирушаючи з візитом до Франції, на зустріч з новообраним президентом Еммануелем Макроном, Путін задіяв одразу три літаки, один з яких летів прямо до Франції, другий через Сербію, а третій через Румунію.