У Литві ФСБшника засудили на 10 років за шпигунство

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Субота, 8 липня 2017, 05:37

Вільнюський окружний суд засудив росіянина Миколу Філіпченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє BBC.

Литва стверджує, що Філіпченко був чинним співробітником російських спецслужб.

За інформацією департаменту держбезпеки Литви, це перший випадок, коли в країні за звинуваченням у шпигунстві було затримано співробітника ФСБ.

Згідно з матеріалами суду, Філіпченко намагався завербувати службовців департаменту держбезпеки країни, щоб ті встановили прослуховуючі пристрої в резиденції і робочому кабінеті президента республіки Далі Грібаускайте.

За твердженням правоохоронних органів Литви, Філіпченко використовував підроблені документи і неодноразово нелегально перетинав кордон країни.

Як заявила суддя, росіянин відмовився давати свідчення у справі. Він також не став відповідати на питання журналістів, коли його під охороною виводили із залу суду.

За словами адвоката Філіпченка Галини Кардановської, її підзахисний вину не визнає. Чи збирається захист оскаржити вирок, вона не уточнила.

Вирок може бути оскаржений в Литовському апеляційному суді протягом 20 днів.

Філіпченко був затриманий на території Литви в 2015 році, коли їхав транзитним поїздом з Калінінградської області в Білорусь.

Теми: ФСБ Литва суд шпигунство
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