Лідери G20 прийняли заяву про протидію тероризму

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Субота, 8 липня 2017, 06:58

Лідери країни G20 на саміті в Гамбурзі прийняли заяву щодо протидії тероризму.

Відповідний документ опублікований сайті Єврокомісії.

"Ми, лідери G20, рішуче засуджуємо всі терористичні атаки в усьому світі і єдині і тверді в боротьбі з тероризмом і його фінансуванням", - йдеться в заяві.

Учасники саміту домовилися, дотримуватися міжнародних зобов'язань і розширювати співпрацю. Зокрема мова йде про Глобальну контртерористичну стратегію ООН та обмін даними між розвідувальними та правоохоронними органами країн, включаючи Інтрепол.

Окремо в заяві наголошується на необхідності боротьби з фінансуванням тероризму.

"Ми підкреслюємо нашу рішучість зробити міжнародну фінансову систему повністю ворожої до фінансування тероризму та зобов'язуємося поглиблювати міжнародне співробітництво та обмін інформацією, включаючи роботу з приватним сектором, який грає критичну роль в глобальних зусиллях у боротьбі з фінансуванням тероризму", - йдеться в прийнятому документі.

Лідери G20 закликали до посилення заходів у боротьбі з фінансуванням терористичних організацій, зокрема, ІДІЛ, Аль-Каїди і їх афілійованих осіб.

Крім того, підписанти домовилися вживати заходів для боротьби з використанням Інтернету і соціальних мереж в терористичних цілях, таких як пропаганда, фінансування і планування терористичних актів, підбурювання до тероризму, радикалізація і вербування.

При цьому в документі підкреслюється, що всі заходи мають вживатися при повному дотриманні прав людини.

Теми: тероризм
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