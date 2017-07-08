Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову

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Субота, 8 липня 2017, 17:47

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила домовленості лідерів ФРН, Франції та Росії щодо телефонної розмови в "нормандському форматі".

Про це вона заявила по завершенні саміту G20 у Гамбурзі у виступі, трансляцію якого вів канал "112 Україна".

"Ми не здобули якогось рішення (під час переговорів у суботу – УП). Але домовилися, що у нас буде телефонна розмова разом з Україною, щоб ми продовжували цей формат", - сказала Меркель.

Вона також заявила, що "немає іншого можливого формату" врегулювання ситуації на Донбасі.

"Але ми не вирішили наші протиріччя в цьому", - додала Меркель.

Як повідомлялося, в ході переговорів у суботу лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на Донбасі, погодженої в рамках Мінських угод.

Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери цих країн в ході спілкування на полях саміту G20 в Гамбурзі погодилися також із необхідністю проведення чергової телефонної розмови в "нормандському" форматі.

Катерина Тищенко, УП

Теми: Меркель
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