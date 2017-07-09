ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла

707 переглядів
Неділя, 9 липня 2017, 00:26

8 липня близько 18:00 у селі Ягільниця Чортківського району Тернопільської області автобус з туристами потрапив в ДТП.

Про це повідомляє сайт НТК.

Автобус "Setra" з туристами, який їхав з Коломиї в Одеську область, з'їхав в обрив і кілька разів перекинувся. За словами пасажирки, автобус знесло з дороги. У салоні перебувало 45 осіб, в тому числі діти.

"Нас їхало 45 чоловік на море, сильна злива, автобус понесло і пару раз перекотило в обрив", - повідомила пасажирка.

В результаті ДТП, загинула 25-річна жителька Коломиї. Також є багато постраждалих, як мінімум 5 осіб було госпіталізовано.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник і вилетів в кювет. Водій, за словами правоохоронців, попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

 
 
 

Теми: Тернопільська область ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Автомайдан показав розкішне життя глави управління Нацполіції Тернопільщини 20 жовтня 2016, 08:53
СБУ: На Тернопільщині затримали бойовика з батальйону "Восток" 16 серпня 2016, 09:30
Луценко звільнив чотирьох прокурорів на Тернопільщині 16 липня 2016, 23:37
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла
Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС
Коломойський про "втечу" екс-топ-менеджерів Приватбанка: Ніхто ховатися не збирається
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову
Усі новини
Інтерв'ю

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з музикантами

Конфлікт

Як конфлікт у Могилянці зрушив проблему насилля у вишах