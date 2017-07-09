Порошенко закликав ООН активніше допомагати Україні

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Неділя, 9 липня 2017, 17:38

Президент Петро Порошенко заявляє про необхідність більш активної участі Організації об'єднаних націй у вирішенні актуальних питань України.

Про це 9 липня Порошенко заявив на спільному брифінгу з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем.

"Хочу висловити впевненість, що наша зустріч стане відправною точкою для того, щоб знайти більш активної моделі участі ООН у вирішенні тих складних викликів, які сьогодні стали перед Україною", - зазначив Порошенко.

Президент також зазначив, що нездатність ООН адекватно реагувати на нові виклики і загрози останніх років викликала критику з різних боків. 

За його словами, Україна підтримує ідею реформування ООН з акцентом на механізмах запобігання конфліктам і "зацікавлена ​​у тому, щоб авторитет генсекретаря і ООН зростав".

"Світ потребує сильної та дієвої Організації Об'єднаних Націй, тому вона потребує реформування відповідно до актуальних загроз ... Виникло непросте завдання - відновлення авторитету, відновлення дієвості, довіри і поваги до організації. Прийшов час для рішучих і іноді болючих перетворень", - зазначив Порошенко.

Інтерфакс-Україна

Теми: ООН Донбас Порошенко
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