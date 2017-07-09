Неділя в АТО: 10 обстрілів, без втрат

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Неділя, 9 липня 2017, 19:44

Протягом 9 липня у зоні проведення АТО бойовики 10 разів застосовували зброю, у т.ч. "заборонені" міномети, втрат серед сил АТО не було.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

На Приморському напрямку бойовики вели обстріли поблизу Павлополя та Широкиного, застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП.

У напрямку Донецька НЗФ обстріляли сили АТО з протитанкових гранатометів та іншого піхотного озброєння поблизу Авдіївки.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по силах АТО поблизу Кримського та Новотошківського, обстріляли зі стрілецької зброї сили АТО біля с.Жовте та з протитанкових гранатометів - в районі Бахмутської траси.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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