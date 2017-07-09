Гуттеріш вибачився за недостатню підтримку переселенців з Криму та Донбасу

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Неділя, 9 липня 2017, 21:48
Генсек ООН Антоніо Гутерріш вважає недостатньою фінансову підтримку ООН переселенців із окупованого Криму та Донбасу.

Про це він заявив під час зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм 9 липня у Києві. 

Під час зустрічі Парубій повідомив, що понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути свої домівки і переїхати в різні регіони України через анексію Росією півострова.

"Я можу лише вибачитися за те, що ми, можливо, не зробили достатньо, що немає достатнього рівня солідарності на міжнародному рівні в питанні, що стосується забезпечення фінансових потреб України, яка стикається з такими проблемами", - зазначив у свою чергу Гуттеріш. 

Укрінформ

Теми: ООН Крим Донбас
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