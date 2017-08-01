Мера Глухова Терещенка намагаються звинуватити у приховуванні майна

Поліція звинувачує мера міста Глухів Сумської області Мішеля Терещенка у тому, що він не вказав у декларації купівлю автомобіля, відповідний протокол поліції передали до суду.

Про це "Українській правді" повідомив начальник сектору протидії корупції Управління захисту економіки у Сумській області Євгеній Мартиненко.

"31 липня працівниками управління захисту економіки вручено протокол. Але він (Терещенко - ред.) відмовився ставити підпис на ньому та брати цю копію", - сказав Мартиненко.

Він також зазначив, що протокол складений ст 172-6 ч.2 Кодексу України про адміністративне правопорушення (неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані) та переданий до Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

Водночас сам Терещенко звинувачення відкидає і наголошує, що не мав вносити такі відомості до декларції.

"В березні 2017 року, дякуючи банку Кредіт Агріколь, ми змогли придбати "Форд Фієста", загальною вартістю 385 000 грн. (з ПДВ), із яких банк Кредіт-Агріколь надав 306 000 грн. (авто-кредит - 236, картковий кредит - 70 000 грн). Тобто особистих коштів я сплатив менш ніж 80 000 грн", - написав Терещенко.

Як відомо, у декларацію потрібно вносити зміни, які перевищують 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня відповідного року. У випадку з Терещенком це понад 80,2 тис. грн.

Як відомо, Терещенко був обраний мером у жовтні 2015 року. Перед цим останні 10 років містом керувала "родина" депутата Андрія Деркача.

Про конфлікт Терещенка і Деркача читайте тут "Сімейна реліквія. Терещенко в сутичці за Глухів".

Олег Твердь, для УП