НАБУ затримало головного лікаря Запорізької обллікарні

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Вівторок, 1 серпня 2017, 14:17

Детективи НАБУ спільно із САП затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні. Його підозрюють у незаконній закупівлі карет швидких.

Про це повідомляє сайт НАБУ.

1 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні (КУ "Запорізька обласна лікарня" Запорізької обласної ради). Посадовця затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 ("Службове підроблення") КК України.

За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету (бюджетна програма "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я").

На даний час затриманий доставляється до Національного антикорупційного бюро у Києві, де йому буде повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

Українська правда

Теми: Запоріжжя
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