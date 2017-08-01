Україна підготувала для ЄСПЛ похвилинні графіки вторгнення Росії

Україна готується передати в Європейський суд з прав людини три окремих графіки із похвилинною хронологією вторгнення російських військ.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив урядовий уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, передає "Укрінформ".

"Під кожний відеозапис у нас є або свідчення особи, яка робила аудіозапис, або була "на картинці". Ми зробили три окремих графіки. Один – входу російських військ. Ми показали, яка частина, коли заходила, де розвантажувалась…, коли вона звідти пішла. А окремо ми зробили графік захоплення української інфраструктури. У нас є інформація, графік щодо захоплень чи блокувань українських військових частин – і там, особливо що стосується кінця лютого-початку березня, у нас взагалі є інформація по годинах або хвилинах", – розповів він.

Ліщина додав, що Україна вже спрямувала до ЄСПЛ у Страсбурзі покази півсотні свідків та близько сотні відеоматеріалів.

Як повідомлялося, наприкінці липня Європейський суд з прав людини виніс перше рішення за скаргою України, пов’язаною із втратою контролю уряду над частиною території Луганської області.

Нагадаємо, що загалом у Страсбурзі розглядають п'ять позовів проти Росії. Йдеться не лише про анексію Криму, а й про агресію на Донбасі, докази якої українська сторона надасть служителям Феміди уже через два місяці.