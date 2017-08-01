Порошенко схвалив посилення покарання за знущання над тваринами

Президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає посилення покарання за жорстоке поводження із тваринами.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту № 5119-1 на сайті Верховної Ради, передають Українські новини.

Відповідні зміни внесені в Кримінальний кодекс.

Згідно із змінами, знущання над тваринами, скоєні із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

Ті ж дії, що скоєні в присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той же строк.

Цієї ж дії, скоєні з особливою жорстокістю або, якщо вони призвели до каліцтва або загибелі, або скоєні групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

До цього знущання над тваринами каралося штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або арештом до 6 місяців.

Крім того, у Кодексі про адміністративні правопорушення посилюється відповідальність за жорстоке поводження із тваринами й передбачається штраф у розмірі 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 - 8 500 гривень).