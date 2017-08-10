Російський літак пролетів над Вашингтоном

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Четвер, 10 серпня 2017, 08:26

Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, Центрального розвідувального управління, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень у Вашингтоні після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Політ викликав стурбованість у засобах інформації та в політичних колах США. Однак він є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків над територією один одного.

Телеканал CNN і видання Politico повідомили, що, крім прольоту над Вашингтоном, російський літак Tу-154M мав пролетіти над Бедмінстером у штаті Нью-Джерсі, де відпочиває президент Дональд Трамп, а також над президентською резиденцією в Кемп-Дейвіді в штат Меріленд.

Представник Пентагону Ден Ґефні заявив, що не може підтвердити шлях літака, доки його місія не закінчиться.
Крім Росії та Сполучених Штатів, ще 32 держави підписали договір, спрямований на сприяння прозорості військової діяльності, зменшення недовіри та непорозумінь та сприяння моніторингу угод про контроль над озброєннями.

Теми: США Росія
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