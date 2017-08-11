Путін хоче дозволу використовувати ППО на кордоні Білорусі та України

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Про це повідомляється на сайті Держдуми.

Згідно з повідомленням, Путін просить Держдуму ратифікувати протокол "про внесення змін і доповнень до Угоди між Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 р".

Протокол був підписаний 2 листопада 2016 року в місті Мінську.

"Його положеннями уточнюється понятійний апарат Угоди, а також вносяться зміни, що стосуються організаційно-штатної структури Збройних Сил Російської Федерації і порядку застосування зброї і бойової техніки черговими з протиповітряної оборони при спільному виконанні завдань бойового чергування", - йдеться на сайті.

"Реалізація Протоколу дозволить підвищити надійність охорони зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі, сприятиме зміцненню безпеки двох держав і не потребуватиме додаткових асигнувань федерального бюджету", - підкреслюється в повідомленні.

Українська правда