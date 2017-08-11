З початку доби поранено двох український військових

Від початку п’ятниці бойовики вже тричі обстрілювали українські позиції на сході України, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Про це "Українській правді" повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах.

Речник зазначав, що з початку доби бойовики здійснили два обстріли на Луганському напрямку: поблизу Кримського та Новоолексіївки.

"Там противник застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. В районі Кримського один наш військовий отримав поранення", - повідомив Стельмах.

Також близько другої години ночі бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки. Били з міномету калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В результаті цього обстрілу теж один наш військовий отримав поранення", - зазначив речник.

"Стан військових задовільний. Вони знаходяться у військових медичних лікувальних закладах. Керівництво АТО і Міністерство оборони робить усе, щоб ці люди не потребували нічого, і ними опікуються найкращі наші фахівці", - зазначив Стельмах.

Олег Твердь, для УП