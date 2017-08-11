В Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: десятки загиблих

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 18:23

Два пасажирських поїзди зіткнулися на півночі Єгипту. В результаті аварії загинули щонайменше 20 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

Один поїзд прямував з Каїру, а інший - з Порт-Саїда, коли вони зіткнулися на околиці приморського міста Александрія. Причина зіткнення поки невідома.

 

Точна кількість загиблих і постраждалих достовірно не встановлена. За даними телеканалу Al Arabiya, загинули 29 осіб і ще 88 отримали поранення.

 

Західні інформагентства наводять цифри від 18 до 22 загиблих, і понад 50 постраждалих.

Європейська правда

Теми: Єгипет катастрофи
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