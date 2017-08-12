Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"

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Субота, 12 серпня 2017, 09:45

У п'ятницю бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнка", що на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове".

Як повідомляє Державна прикордонна служба, обстріл позицій, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ, розпочався після 22:00 і тривав більше години.

"Вогонь незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території, та використовували підствольні гранатомети і стрілецьку зброю", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Ніхто з українських захисників не постраждав.

Теми: Прикордонна служба Донецька область
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